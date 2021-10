La « Master Class » d'Assas est de retour !

Cette année, l'association IP Assas des étudiants du Master 2 de propriété littéraire, artistique et industrielle de l'Université Paris II Panthéon-Assas sous la direction du professeur Pierre-Yves Gautier, et l'Institut d'Etudes Judiciaires Pierre Raynaud, organisent leur Master Class le 17 mars à 18h30 au Centre Assas, Amphithéâtre IV, sur une affaire de vie privée d'une personnalité et de fiscalité la concernant.