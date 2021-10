Pour devenir « porteur de lumière » de La Marche des Lumières, chaque participant doit relever le défi de collecter 100 €, via la plateforme de collecte de dons en ligne, http://marchedeslumieres.alvarum.net

À chacun de contacter ses proches (amis, familles, collègues…) afin qu’ils fassent un don sur sa page de collecte. L’Institut Curie, acteur de référence de la lutte contre le cancer, associe le premier centre de recherche français en cancérologie et un ensemble hospitalier de pointe notamment pour la prise en charge des cancers du sein, des tumeurs pédiatriques et de celles de l’œil. Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble près de 3 300 chercheurs, médecins et soignants autour de ses trois missions : soins, recherche et enseignement.

Fondation privée reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des dons et des legs, l’Institut Curie peut, grâce au soutien de ses donateurs, accélérer les découvertes et ainsi améliorer les traitements et la qualité de vie des malades.