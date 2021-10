La Maison des avocats, prouesse architecturale signée Renzo Piano

La Maison des avocats sera, dès le 2 mars, le nouveau siège des services de l'Ordre des avocats parisiens et de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (Carpa). Elle accueillera 30 000 avocats parisiens au cœur de ce quartier du 17e arrondissement, au pied du Tribunal, mais également les avocats de passage. Le bâtiment offrira aux membres de l'Ordre et à ses collaborateurs un auditorium, une agora, une bibliothèque, une salle de conseil, une salle des marchés, un business center, ainsi que de nombreux espaces permettant d'assurer les échanges entre les services de l'Ordre et les avocats du Barreau de Paris.

Une prouesse architecturale et technique

La Maison des avocats s'intègre parfaitement au sein de la ZAC Clichy Batignolles, un projet urbain de 54 hectares associant logements, bureaux, commerces, ainsi qu'équipements publics, culturels et de loisirs. Le chantier a nécessité une réelle adaptation aux contraintes techniques imposées par l'environnement extérieur. En effet, le tunnel de la ligne de métro 13 se situe à huit mètres en dessous de la Maison qui surplombe les ouvrages que la RATP a réalisé pour la ligne 14. De ce fait, les ascenseurs d'accès à la future salle d'échanges du métro 14 sont intégrés dans le volume du bâtiment de l'Ordre, le gros œuvre de cette dernière ayant également été géré par le maître d'ouvrage Sogelym Dixence, l'un des principaux acteurs nationaux dans son secteur d'activité.

Cette réalisation, signée Renzo Piano Building Workshop, devait impérativement être légère. L'architecte a donc conçu un exosquelette métallique, avec une surface de plancher de 7 000 m2, dont 7 000 m2 de bureaux et 150 m2 de surface commerciale, capable de reprendre de grands porte-à-faux, l'un de 27 m à la pointe avant du bâtiment côté avenue et l'autre de 10 m, sur une largeur de 30 m, à l'arrière.

Un bâtiment à l'image des valeurs de la Justice

Construite perpendiculairement au Tribunal, dont l'architecture s'inspire, la Maison des avocats se veut en relation directe avec la juridiction et son parvis tout en conservant sa personnalité propre. Cet édifice se veut représentatif des valeurs de la Justice dont la transparence fait partie. C'est ainsi que les façades ont été intégralement faites en verre, comme le sont d'ailleurs celles du TCI, également construit par l'architecte italien. Ainsi, la vie de la Maison est perceptible en dehors de ses murs. « La maison est à l'image des avocats, ouverte et lumineuse », s'exprimait Alexandre Moustardier, gérant de la SCI MOdA, acquéreur du bâtiment.

Un projet à visée environnementale

Le projet s'inscrit dans une démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) et veille au parfait respect des normes environnementales en vigueur. Essentiellement réalisée en verre, la Maison des Avocats comporte une double peau permettant de réguler les apports thermiques extérieurs. Les solutions techniques utilisées sont le bois pour les châssis principaux et des profilés aluminium très fins pour les ouvrants. Enfin, l'ensemble des plafonds sont en béton apparent afin de profiter pleinement de l'inertie thermique de ce matériau. n