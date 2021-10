La maison de ventes Piasa se dote d'un espace rive gauche

Fondée en 1996, Piasa est la première maison de ventes parisienne à franchir la Seine. Historiquement les maisons d'enchères se sont développées près de l'Hôtel des ventes Drouot puis plus récemment près des Champs-Elysées. Piasa a loué un espace de 700 m2 rue du Bac dans un bâtiment historique, tout en gardant ses locaux de la rive droite. "Nous continuerons à organiser des ventes à l'Hôtel Drouot", assure la société. Avec cet espace, Piasa entend entamer "une nouvelle phase de son développement" sous l’impulsion de Frédéric Chambre, arrivé en octobre 2012.

Une douzaine de ventes par an seront désormais consacrées au design, à l'art contemporain et aux arts décoratifs des XXe et XXIe siècle. Ce nouveau lieu permettra des temps d'expositions publiques plus longs qu'à Drouot. Piasa espère aussi attirer davantage de collectionneurs étrangers. La première vente rue du Bac aura lieu le 8 avril. Elle sera consacrée au design italien, avec un hommage au sculpteur et designer Annibale Oste (1942-2010). En 2012, Piasa a réalisé un produit de ventes de 27,3 millions d’euros (+20%), après une très mauvaise année 2011.