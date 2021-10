La maison de l'apprentissage : un nouveau concept au service de la formation

La Chambre de commerce et d'industrie de Paris et le Conseil régional d'Île-de-France viennent d'inaugurer la maison de l'apprentissage. Elle regroupera en un lieu unique des formations professionnelles en alternance du CAP au bac + 2, dans les domaines du bois, de la maintenance des ascenseurs et de la proprieté industrielle.