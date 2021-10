La Maison Bleue rachète Baby & Co

La firme de Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, renforce ainsi son réseau en Franche-Comté, Lorraine et Rhône-Alpes. Crèches Baby & Co, 65 salariés et compte cinq crèches.

La Maison Bleue maintient son objectif de gérer à la fin de l'année 90 établissements regroupant quelque 3 600 berceaux avec 1 200 salariés.

Elle avait annoncé début 2013 un plan d'investissement de 30 millions d'euros pour ouvrir 30 crèches et créer 1 200 berceaux. Ce programme s'accompagne d'un plan de recrutement et de formation de plusieurs centaines de collaborateurs.