La Maison Bleue investit 30 millions d'euros pour créer de nouvelles places en crèche

« Nous voyons aujourd'hui de nombreux maires qui nous demandent de leur construire des crèches ou de reprendre la gestion d'établissements municipaux et, parallèlement, les entreprises vont devoir penser de plus en plus sérieusement au financement de places de crèche pour leurs salariés », a expliqué Sylvain Forestier, président fondateur de l'entreprise de crèches La Maison Bleue.

L’entreprise de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), qui investit habituellement de 15 à 20 millions d'euros par an, a décidé de porter son programme de développement à 30 millions cette année. « Nous avons à notre capital CDC Entreprises et Cofitem-Cofimur qui nous donnent les moyens de le faire », a affirmé le dirigeant.

Ces investissements devraient correspondre à une trentaine d'établissements et 1 200 berceaux exploités par la Maison Bleue. En se fondant sur les contrats signés ou en passe de l'être, l'entreprise qui exploite 80 crèches et emploie 1 300 personnes, prévoit un chiffre d'affaires de 55 millions d'euros cette année.

Implantée essentiellement en région parisienne, en Rhône-Alpes et en Paca, La Maison Bleue pourrait se développer en Alsace, dans le nord de la France ou encore en Bretagne. Le nombre d'établissements à ouvrir dans chaque région sera déterminant. Elle a en effet choisi de se développer par « grappes », afin d'éviter autant que possible les crèches isolées, pour lesquelles il est difficile de mutualiser un minimum de services et d'avoir du personnel de remplacement.