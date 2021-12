La Mairie vote son schéma pour la protection de l’enfance

La protection de l’enfance sera l’une des priorités de la mairie de Paris dans les années à venir. Le schéma voté récemment s’inscrit dans la continuité du Plan parisien de lutte contre les violences faites aux enfants, adopté en juin dernier par le Conseil municipal. Il vise à améliorer la prise en charge des 9 000 enfants et jeunes à Paris. Pour cela, 100 mesures ont été rédigées et votées et douze actions clé ont été définies. Anne Hidalgo s’est félicitée de l’adoption de ce nouveau schéma, grâce auquel « la Ville de Paris s’engage à aller plus loin dans la qualité de l’accueil offert aux enfants en inscrivant leur parole et la défense de leurs droits fondamentaux au cœur de toutes nos actions. Plus que jamais notre devoir est de protéger ces enfants pour les aider à grandir sereinement et à construire leur vie d’adultes, autonomes et épanouis. Avec ce schéma, nous avons un outil précieux pour y répondre. ».

Renforcer la prise en charge de la santé des enfants confiés à Paris et faire de l’accompagnement de leur scolarité une priorité.

Former les enfants accompagnés à leurs droits fondamentaux via la mission droits de l’enfant.

Créer des instances de participation des enfants dans chaque établissement et service de l’aide sociale à l’enfance.

Accompagner les enfants jusqu’à leurs 21 ans et au-delà quand le projet le justifie.

Renforcer notre engagement pour les mineurs non accompagnés, en améliorant le premier accueil, l’évaluation de la minorité et l’accompagnement dans leur parcours d’insertion.

Nommer des « référents Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) »

Créer un baromètre triennal permettant d’établir un bilan sur la scolarité et la santé physique et psychologique des enfants de douze ans pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE).

Améliorer le premier accueil et l’évaluation de la minorité des mineurs non accompagnés et poursuivre le renforcement de leur accompagnement dans leur parcours d’insertion.

Proposer un droit à l’accompagnement en contrat majeur jusqu’à 21 ans à tous les enfants suivis par l’ASE de Paris.

Expérimenter un accompagnement au-delà de 21 ans lorsque le projet de formation le justifie.

Améliorer l’accompagnement des enfants victimes de violences en systématisant, lorsque cela est nécessaire la nomination d’un administrateur et d’un avocat pour l’enfant.

Ouvrir des établissements novateurs pour mieux prendre les besoins des enfants.

De nombreuses associations mobilisées

En plus des Pouvoirs publics et des sept sites de l’aide sociale à l’enfance, Paris compte de nombreuses associations qui luttent quotidiennement contre les violences commises envers les plus jeunes. Parmi elles, La Colline aux enfants, qui vient en aide aux parents qui rencontrent des difficultés dans l’éducation de leurs enfants. Elle a pour but de rompre l’isolement et de favoriser le lien social. Le service reçoit des parents avec enfants de la naissance à 10 ans en difficulté sociale et éducative. De leur côté, les équipes de l’association Ligaré-l’arbre vert accompagnent des familles adoptantes sur le plan psychologique et éducatif. Elles suivent la famille avant et après l’adoption à travers des entretiens réalisés à intervalles réguliers par des psychologues.