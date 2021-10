La Mairie reconnaît des efforts à faire sur Vélib'

«Nos discussions en cours avec Smovengo portent sur l'avenir du service, sur le problème de la sur-utilisation des vélos électriques et sur l'amélioration nécessaire de la qualité de service », a déclaré David Belliard, l'adjoint chargé des Transports, lors du Conseil de Paris.

« Sur ces derniers points, des efforts ont été faits, mais force est de constater qu'il nous reste une marge de progression à franchir », a-t-il ajouté.

Le consortium Smovengo a pris en 2018 la suite de l'opérateur historique, JCDecaux, dans l'exploitation des vélos en libre-service en Ile-de-France. Mais entre stations en panne et retards d'installation, la passation a viré au cauchemar pour de nombreux utilisateurs et la mairie. Vélib', qui affiche 400 000 abonnés et fait 100 000 courses par jour « est en quelque sorte victime de son succès », a souligné David Belliard.

Le marché prévoyait 30 % d'utilisation du vélo électrique, qui représente aujourd'hui 50 % des courses et le prix fixé est très en-deçà de ce qui avait été imaginé au moment de l'appel d'offres. Résultat, chaque trajet effectué en Vélib' électrique coûte de l'argent à Smovengo au lieu de lui en rapporter.

« J'ai lu que le montant tournerait autour d'une somme stratosphérique de 240 millions d'euros, on est bien loin de la réalité », a indiqué David Belliard.

« D'abord parce que les discussions se tiennent dans le cadre réglementaire prévu par l'appel d'offres » et que la majorité municipale apporte une attention particulière « à une gestion serrée des deniers publics ».