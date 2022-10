La Mairie lance un ultimatum aux opérateurs de trottinettes

« Toutes les options sont sur la table, dont celle d'arrêter la convention » à l'expiration du contrat en février 2023, a indiqué à l'AFP David Belliard, l'adjoint aux mobilités et à la voirie, à l'issue d'une réunion avec les trois opérateurs à l'Hôtel de Ville.

David Belliard et Emmanuel Grégoire, l'adjoint à l'urbanisme, ont « demandé aux opérateurs de revenir d'ici un mois avec des propositions d'innovation et d'évolution du service sur l'occupation de l'espace public et la sécurité », a résumé un porte-parole de Lime. Selon ce dernier, la Mairie a également demandé aux opérateurs de « faire de la pédagogie autour de l'impact écologique positif des trottinettes », leur bilan environnemental étant critiqué. Comme son concurrent, Tier se dit « très confiant dans sa capacité à répondre » aux exigences de la Mairie.

Accidents graves et parfois mortels, usagers circulant à deux et/ou sur les trottoirs, jonchés de trottinettes mal garées… Compte tenu des “mésusages”, la mairie « s'interroge sur le rapport coût-bénéfices des trottinettes », ainsi que sur leur « coût environnemental », a confirmé David Belliard. D'autant que ce marché rapporte à la ville « moins d'un million d'euros par an », indique l'élu écologiste.