La mairie du XVIè lance la 1ère édition du prix Honoré de Balzac

Les membres du jury présidé par Pierre Assouline, écrivain et membre de l’Académie Goncourt, se sont d’ores et déjà réuni afin de sélectionner les ouvrages distingués par le prix. Pour la première fois et à l’initiative de Francis Spziner, maire du XVIème arrondissement, le prix Honoré de Balzac récompensera un roman paru dans les douze mois précédant l’attribution du prix, qui soit “une chronique politique, sociale ou culturelle de la société contemporaine” indique la mairie du XVIè. La maison de Balzac située dans le même arrondissement, agit donc en partenariat avec la mairie et accueillera les prestigieux membres du jury, Karine Tuil, Nathalie Preiss ou encore Angelo Rinaldi pour la remise des prix le 12 mai prochain.

La liste des romans sélectionnés :

Mahir Guven, “Les Innocents” chez Grasset

Giuliano Da Empoli, “Le mage du Kremlin” chez Gallimard

Julia Deck, “Monument national”, aux Editions de minuit

Abel Quentin, “Le voyant d’Etampes” aux Editions de l’Observatoire

Informations pratiques : le lauréat du prix sera annoncé le 12 mai prochain à 18H à la Maison de Balzac (47 rue Raynouard, Paris 16).