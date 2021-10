La mairie du 9e ardt et la FNAIM du Grand Paris signent un protocole d'accord

La marie du 9e arrondissement et la FNAIM du Grand Paris viennent de signer un protocole d'accord pour « apporter une réponse concrète et concertée aux nombreux sujets impactant directement le quotidien des habitants de cet arrondissement », tels que la salubrité de l'espace public, l'environnement et la protection des locaux d'habitation.

