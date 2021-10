La Mairie débloque de nouvelles aides pour la culture

Ce plan, porté par Carine Rolland, adjointe en charge de la culture, entend envoyer un « signal fort » au monde de la culture, a expliqué la Mairie de Paris, qui assure que les structures habituellement soutenues par la Ville « ont pu être sécurisées », après analyse de leur situation. Suite à de premiers versements en juillet et octobre, 56 de ces structures se voient confirmer 5,9 millions d'euros d'aides par ce nouveau vote.

La Mairie vient en aide aux artistes et acteurs peu ou pas subventionnés, en abondant aux fonds gérés par le Centre national de la musique (CNM), l'Association de soutien aux théâtres privés (ASTP) et la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem). Des aides directes aux artistes ont été aussi allouées, avec notamment l'augmentation du budget d'acquisition du Fonds d'art contemporain-Paris Collections. La Ville de Paris intervient pour soutenir l'activité des 14 musées gérés par l'Établissement public Paris-Musées, en leur attribuant une enveloppe supplémentaire de 2,5 millions d'euros, qui s'ajoute aux 7,5 millions accordés en juillet.

Enfin, une politique d'exonération des loyers et redevances bénéficie aux associations et établissements culturels hébergés par la Ville. Les artistes titulaires d'un atelier ou d'un atelier-logement ont été exonérés totalement ou partiellement de leur loyer. Au printemps, la mairie dirigée par Anne Hidalgo avait lancé un plan d'urgence en plusieurs étapes, composé de 15 millions d'euros d'aides directes aux artistes et structures culturelles, de 10 millions d'aides aux musées et de 721 000 euros d'exonérations de loyers et redevances.

Ce sont au total 25,7 millions d'euros qui sont mobilisés pour pallier en 2020 les conséquences de la crise dans le secteur culturel.