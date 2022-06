La Mairie de Paris s'engage à revoir les abattages d'arbres dans ses projets

« Nous visons maintenant un objectif de zéro abattage dans le cadre des projets urbains, qu'il s'agisse de transports en commun, de logements ou d'équipements publics », a assuré Christophe Najdovski, adjoint aux espaces verts, qui promet « un virage dans les pratiques urbaines qui sont installées depuis des décennies ». Il s'engage ainsi au réexamen du projet de la Porte de Montreuil (20e arrondissement) « pour réduire l'impact sur le patrimoine arboré existant et même augmenter sa place », avec 200 arbres supplémentaires.

Fin avril, les associations France nature environnement (FNE) Paris et le Groupe national de surveillance des arbres (GNSA) avaient dénoncé l'abattage par la Ville de 77 arbres aux abords du périphérique, dans ce quartier de l'Est parisien.