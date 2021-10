La mairie de Paris présente une année d'événements autour de l'école Boulle

"La Ville souhaite fêter Boulle dans sa modernité, souvent masquée par la réputation légendaire de l'école dans l'ébénisterie", a déclaré au cours d'une conférence de presse l'adjoint de Bertrand Delanoë en charge de l'innovation, de la recherche et des universités Jean-Louis Missika (PS). La Ville a investi 86 millions d'euros pour offrir un nouveau cadre aux 1 350 élèves qui fréquentent les bancs de l'école de la rue Bourdan, dans le 12e arrondissement (900 élèves en formation initiale auxquels s'ajoutent 150 élèves du lycée régional de l'ameublement et 300 stagiaires en formation). *

Ces travaux, démarrés en 2006, ont permis la rénovation de 17 800 m2 et la construction de 7.400 m2 supplémentaires, offrant davantage de place aux nouvelles technologies (infographie, numérique). La "nouvelle école Boulle" sera inaugurée les 11, 12 et 13 avril. D'autres événements rythmeront cette année particulière pour l'institution née en 1886: une exposition photo, une exposition pédagogique et une exposition historique, et la première vente aux enchères publique organisée à l'Hôtel de Ville, au bénéfice de la communauté éducative de Boulle, le 28 mai.

Les travaux ont permis de libérer une annexe rue Faidherbe, où s'installera un incubateur spécialisé dans les métiers d'art, les Ateliers Paris Design. Inauguré le 28 mai, celui-ci aura vocation à accueillir 20 jeunes artisans et designers en résidence pour les accompagner vers la création d'entreprise.