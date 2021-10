La Mairie de Paris lance une nouvelle gamme de produits Vélib'

La Mairie de Paris poursuit un triple objectif : protéger ses marques déposées en assurant leur promotion, proposer des produits pour répondre aux attentes des Parisiens comme des touristes et participer à valoriser Paris à l'international. Un parisien sur 10 travaille pour ou grâce au tourisme, ce qui fait du tourisme un pilier de l’économie parisienne. La marque Vélib’, liée au système de vélos en libre-service parisien, est la première marque de la Ville de Paris à profiter de cette dynamique et du développement de produits dérivés représentatifs du style de vie parisien.

Un livre de balades

La Mairie de Paris, soucieuse de promouvoir le vélo comme mode de déplacement et forte de ses 700 kilomètres d’aménagements cyclables, va commercialiser, en collaboration avec les éditions du Chêne, un guide d’itinéraires à Vélib’. Outre l’originalité des adresses conseillées à partir du blog « velib’ & moi », il s’agit du premier ouvrage qui privilégiera des itinéraires par les aménagements cyclables de Paris. Cet ouvrage de 144 pages proposé au tarif de 16,90 euros, disponible également en version anglaise, sera commercialisé en France comme à l’étranger.

En juin, des objets pour conserver le souvenir de Paris

Signe de reconnaissance d’un art de vivre à la parisienne, Vélib’ va également lancer dans un premier temps une dizaine de produits souvenirs reprenant la nouvelle identité graphique de la marque : mug, magnet, porte-clés, parapluie, porte-monnaie, stylo, mémo frigo, accroche sac, carnet de notes, cabas et coque iPhone.

Ces premiers produits dérivés s'adresseront principalement aux 30 millions de touristes qui visitent chaque année la capitale. Ces souvenirs reprennent les imageries typiquement parisiennes et mettent en lumière le plus important système de vélos en libre- service au monde. Ces produits souvenirs seront disponibles en boutiques et dans 30 kiosques de la capitale, commerces de proximité incontournables du décor et de la vie parisienne.

Vélib’ transporte aussi l’art au Grand Palais

Des produits inspirés d’un collectif d’artistes français, américains et anglais seront également commercialisés en juin. Ces sérigraphies originales seront exposées lors d’une grande manifestation au Grand Palais et vendues au profit d'associations associées au grand évènement populaire des « 24 heures Vélib’ ». Des reproductions des œuvres seront vendues sous la forme de tee-shirt, poster et cartes postales pour tous les passionnés du vélo parisien.