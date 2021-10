La Mairie de Paris félicite les finalistes des Grands Prix de l'Innovation

40 startups franciliennes qui développent des projets aussi divers que novateurs – exosquelettes motorisés, robots, bibliothèque numérique d’albums jeunesse, etc – ont été reçues jeudi à l’Hôtel de Ville. Heureuses finalistes des Grands Prix de l’Innovation 2014, elles ont pu échanger sur leurs projets, leurs besoins et leur développement avec les représentants des Grands Comptes Partenaires et de la Mairie de Paris.



Jean-Louis Missika, adjoint à la Maire en charge du développement économique et de l’attractivité, a salué « la qualité des 470 candidatures reçues ». « Elles démontrent que les startups parisiennes se professionnalisent de plus en plus et que Paris à un positionnement stratégique de leader mondial de l’innovation et du capital intellectuel », a-t-il souligné.



Pour cette 13eédition, la Ville de Paris a mis à l’honneur les startups du monde entier, en créant les International Innovation Awards, compétition internationale qui invite les startups à présenter un projet innovant, quel que soit le secteur dans lequel elles se spécialisent.



A partir du mois de novembre, les initiés aussi bien que les curieux pourront découvrir une exposition qui mettra en lumière le parcours des anciens lauréats des Grands Prix de l’Innovation, place de la République, et télécharger une application dédiée à ces prix.



Les finalistes ont rendez-vous le 2 décembre à la Cité de la Mode et du Design : Anne Hidalgo, Maire de Paris, dévoilera à cette occasion le nom des gagnants.