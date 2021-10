La Mairie de Paris déclare l'urgence climatique

Anne Hidalgo et les élus du Conseil de Paris ont déclaré l'urgence climatique. La maire a également annoncé la création d'une académie du climat pour former les jeunes Parisiennes et les jeunes Parisiens aux enjeux environnementaux et les accompagner dans l'élaboration de projets.

