La lingerie en teinture végétale de Saint-Maur-des-Fossés

À l’heure où les ressources fossiles sont menacées d’épuisement, il est urgent de trouver des solutions écoresponsables qui évitent le recours au pétrole. Dans le secteur de la mode, les teintures végétales offrent de belles perspectives : durables et respectueuses de l’environnement, elles sont une alternative saine aux teintures synthétiques, réalisées à base de composants dérivés du pétrole.

Natura Feel est la première marque de lingerie française à tirer parti des richesses de la nature pour proposer uniquement des sous-vêtements teints de façon végétale. Sa collection met en avant la poésie et la beauté de ce procédé et permet de se reconnecter à la nature.

Des sous-vêtements éthiques et écologiques

Créée par Stéphanie Colombo, Natura Feel propose une gamme de sous-vêtements éco-conçus, qui ne contiennent aucun matériau de synthèse, et qui respectent le corps et l’environnement. La marque n’est pas la première à se tourner vers les teintures naturelles, qui ont déjà séduit des grands noms du prêt-à-porter et de la lingerie. Toutefois, c’est la seule à adopter une démarche globale. Tous ses sous-vêtements sont colorés avec de la teinture végétale et sont tous réalisés dans des matières naturelles.

Natural Feel a lancé une première collection complète réunissant tous les modèles existants et sont d’ores et déjà disponible en ligne.

Les couleurs de la teinture végétale ne peuvent pas être imitées avec la teinture chimique puisque les nuances changent sous l’effet de la lumière et les couleurs varient d’une saison à l’autre en fonction de la maturité des végétaux et du climat.

Procédé de coloration plus sain

La teinture végétale est un procédé de coloration entièrement naturel. Il est réalisé à partir de plantes tels que des feuilles, des écorces, des racines ou des fruits, de minéraux et d’eau, sans aucun additif chimique. Les vêtements sont colorés de façon végétale, ils ne contiennent aucun composant toxique ni agressif pour le corps et permettent de respecter la peau. Ils sont non irritants et hypoallergéniques, et parfaitement adaptés aux peaux sensibles. De plus, parce qu’il n’intègre aucun composant de synthèse, le mode de fabrication de la teinture naturelle préserve la santé de celles et ceux qui teignent le tissu et confectionnent les modèles.

Non polluante, la teinture végétale permet d’économiser les ressources. Les végétaux qui entrent dans sa composition sont renouvelables et le procédé de teinture nécessite moins d’eau que la teinture synthétique, parce qu’un même bain de teinture peut être utilisé plusieurs fois. Les rejets ne polluent pas les sols et les rivières. L’eau utilisée sert même à irriguer les champs environnants.