La ligne N entièrement équipée avec le Regio2N

La Ligne N est désormais exploitée avec 100 % de trains neufs, soit un parc de 73 rames nouvelle génération, qui pourront accueillir les 132 000 voyageurs quotidiens de la ligne. Les trains Régio2N sont financés à 100 % par IDFM, pour un coût de 1,06 milliard.

« Cette 73e et dernière rame est la concrétisation d’un engagement fort de la part de la région et d’Île-de-France Mobilités, avec la volonté d’améliorer profondément la qualité des transports en commun des franciliens », affirme Grégoire de Lasteyrie, vice-président d’IDFM.

Un train pensé pour les voyageurs

« Que l’on veuille travailler, lire, dormir ou discuter avec ses voisins, les équipements des Régio2N offrent à chacun le voyage qu’il souhaite. La présence d’accoudoirs, de prises de courant 220v installées entre les sièges mais aussi d’un éclairage homogène, permettent à chacun d’adapter son voyage à ses envies de lecture, de repos, de travail sur PC ou smartphone, etc. Les voyageurs pourront profiter, pour plus de confort en hiver, du chauffage par le sol et en été de la climatisation », a déclaré Sylvie Charles, Directrice Transilien chez SNCF Voyageurs.

Une rame connectée, sécurisée et accessible

« Quel plaisir pour nos voyageurs et nos équipes d’avoir une ligne entièrement équipée avec ce Régio2N. Il fait en effet partie de la toute dernière génération de trains sur les réseaux d’Île-de-France », se réjouit Sylvie Charles. Ces nouvelles rames sont en effet de véritables appareils connectés, avec un système d’information voyageur embarqué. Des écrans dynamiques placés sur les plateformes diffusent directement l’information en provenance des centres opérationnels Transilien. Le Régio2N sera aussi capable de compter le nombre de personnes présentes à bord.

Ces rames à deux niveaux sont à la fois plus confortables, avec un chauffage au sol en hiver et une climatisation pour l’été, mais aussi plus accessible avec des rames à hauteur de quais. Elles sont aussi 100 % conformes aux dernières normes européennes relatives à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Le train offre un accès de plain-pied aux quais. L’intérieur du train est pensé pour simplifier les déplacements des personnes dont la mobilité est limitée.

Pour assurer la sécurité des voyageurs, chaque rame Régio2N embarque 25 caméras de surveillance. Ces équipements permettent une couverture intégrale des plateformes et des espaces voyageurs intérieurs. Le Régio2N est une rame dite “boa”, permettant l’accès d’une voiture à l’autre de manière aisée. Des éclairages ont également été ajoutés sur les plateformes afin de renforcer le sentiment de sûreté.