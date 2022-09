La ligne 4 entre dans une nouvelle ère

Lundi 12 septembre, la 2ème ligne de métro la plus fréquentée de l’Île-de-France a intégré ses quatre premières rames sans conducteur qui cohabiteront avec les rames classiques jusqu’à la fin de sa modernisation, prévue sur le dernier trimestre de 2023. Ce seront alors 52 navettes automatiques qui circuleront. Les travaux d’automatisation de la ligne 4 du métro parisien ont débuté en 2016, avec un investissement d’environ 470 millions d’euros, à 100 % financé par Île-de-France Mobilité.

Ce nouveau service a été inauguré au niveau du terminus de Bagneux, en présence du ministre des Transports, Clément Beaune, de la présidente d’Île-de-France Mobilités Valérie Pécresse, de la PDG de la RATP, Catherine Guillouard, du PDG de Siemens Mobility France, Laurent Bouyer et de nombreux élus.

« C’est un savoir-faire unique au monde que d’arriver à automatiser une ligne très fréquentée sans avoir à arrêter son exploitation », a souligné la PDG de la RATP. En effet, durant les travaux, la ligne n’a été fermée que le soir et le dimanche. « Le passage à la conduite automatique va permettre d’augmenter la sécurité sur cette ligne, mais aussi de faire des économies d’énergie de l’ordre de 20 %, tout en offrant une exploitation beaucoup plus fluide avec des fréquences minimales de 85 secondes. En effet, automatique, ça veut dire écoconduite et sobriété énergétique », a précisé Catherine Guillouard.

Valérie Pécresse veut « continuer les automatisations »

Le PDG de Simens Mobility a précisé que « l’automatisation peut permettre d’augmenter la capacité de 20 % dans les transports, il faut donc réfléchir à le faire sur d’autres lignes ». Une perche tendue à Valérie Pécresse qui a profité de la présence du ministre des Transports pour insister sur le sujet. « Il faut continuer les automatisations et nous sommes prêts à aller dans ce sens pour répondre aux urgences des transports franciliens. Il nous faut 10 milliards d’euros sur les cinq prochaines années », a-t-elle déclaré. Avant de préciser, « les départements et la ville de Paris sont prêts à mettre 2 milliards d’euros et la Région est prête à mettre un euro pour un euro de l’Etat, ce qui fait donc 4 milliards pour la Région Île-de-France et 4 milliards pour l’Etat. ».

« L’Etat sera au rendez-vous »

Clément Beaune a répondu directement en assurant : « l’Etat sera au rendez-vous, des discussions, y compris budgétaires, se tiendront dans les prochaines semaines ». Le ministre a ensuite insisté sur la nécessité d’augmenter la qualité et la disponibilité des transports publics, mais aussi de les moderniser et de les élargir. « C'est évidemment nécessaire pour nos efforts de sobriété, mais plus encore pour les efforts de transition écologique, parce que nous le savons, la question des prix est souvent dans le débat. Mais ce qui fait l'usage des transports publics, et principalement l'abandon d'une voiture individuelle ou polluante pour utiliser les transports collectifs, c'est avant tout la qualité à tous points de vue : la disponibilité, la régularité et la sécurité. Nous devons travailler sur tous ces chantiers ».

Trois lignes automatisées qui en appellent d’autres

Le réseau francilien compte désormais trois lignes automatisées avec la ligne 14 depuis son ouverture en 1998, la ligne 1 complètement automatisée en 2012 et la ligne 4. Actuellement en construction, les lignes de 15 à 18 du métro du Grand Paris font l’objet de projets similaires. Enfin, Valérie Pécresse a annoncé des études en cours pour l’automatisation de la ligne 13.