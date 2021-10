La ligne 16 sera achevée dès 2028

Longue de 29 km, la ligne 16 du Grand Paris Express doit irriguer toute la Seine-Saint-Denis, de Saint-Denis à Noisy-Champs, en désenclavant notamment les quartiers défavorisés de Clichy-Montfermeil.

Le marché, qui concerne le tronçon terminal entre Clichy-Montfermeil et Noisy-Champs a été attribué à un groupement d'entreprises constitué de Razel-Bec, Sefi-Intrafor et Fayat Metal pour à 325 millions d'euros, a précisé la SGP. Selon elle, Les travaux doivent commencer en septembre 2021 et durer sept ans.

« La signature de ce troisième marché de génie civil de la ligne 16 permettra de boucler la ligne avec un objectif de mise en service amélioré à 2028 au lieu de 2030 initialement », a relevé Thierry Dallard, président du directoire de la SGP.

Le groupe Eiffage a parallèlement indiqué avoir remporté des contrats de la SGP pour les travaux d'aménagement des gares La Courneuve Six-Routes et Le Blanc-Mesnil sur cette même ligne, ainsi que de plusieurs ouvrages de service, pour un montant de près de 97 millions d'euros.