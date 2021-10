La liaison Paris – aéroport Paris-Charles de Gaulle adoptée au Sénat

Le Sénat vient d'examiner les conclusions de la commission mixte paritaire sur le le projet de loi relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport international. Ce dernier vise à réaliser une liaison ferroviaire rapide, directe et à haut niveau de service entre la capitale et l'aéroport.



Il a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale le 27 septembre dernier et par le Sénat le 7 novembre, dans des termes différents. Le Gouvernement ayant engagé une procédure accélérée, une commission mixte paritaire, chargée de proposer un texte sur les dispositions du projet de loi restant en discussion, s'est réunie le 30 novembre. Elle est parvenue à un accord. En séance publique, le Sénat a adopté les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi, ainsi considéré comme définitivement adopté.