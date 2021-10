La legaltech Lupl lève 14 millions de dollars

Encore une belle levée de fonds dans le secteur de la legaltech. En ce début d'année 2021, c'est la plateforme collaborative internationale Lupl qui vient de lever 14 millions de dollars en vue de son lancement public imminent.

Ce tour de table vient s'ajouter aux près de 12 millions de dollars levés avant le lancement de la phase de bêta test, portant ainsi son financement global à plus de 25 millions, faisant d'elle l'une des start-up les plus importantes du marché des legaltechs.

« Nous sommes très fiers de participer au développement de ce formidable projet. Lupl est une innitiative mondiale unique, tant par sa dimension technologique que par sa dimension collective qui fédère depuis sa création toutes les parties prenantes d'un même écosystème », indique Pierre-Sébastien Thill, président de CMS.

Incubée par trois cabinets d'avocats internationaux, Lupl bénéficie de l'appui d'un comité consultatif composé de 16 directeurs juridiques appartenant à des multinationales de premier plan telles qu'Orange et Airbnb, et est déjà testée par de grands cabinets d'avocats comme Slaughter and May à Londres, Corrs Chambers Westgarth en Australie ou encore Khaitan & Co en Inde.