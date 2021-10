La Leagle Cup : le monde du droit rencontre le monde du chiffre sur un green

Pour cette édition 2019, la Leagle Cup a le plaisir d'être parrainée par Thomas Levet, golfeur français le plus titré de tout les temps. Et c'est au cœur du prestigieux golf International Barrière La Baule que les experts-comptables et les avocats vont se rencontrer pour s'affronter au cours d'une compétition bienveillante, chic et sportive les 11 et 12 octobre prochains.

Lieu, programme, formule de jeu, parrain, ambiance, dotation, etc. Tout est mis en œuvre par les organisateurs, WebLex et Inovera, accompagnés de Yann Castel, avocat, et de Cyrille Daniel, ancien golfeur professionnel, pour que cet événement devienne un rendez-vous incontournable pour les experts-comptables et les avocats passionnés de golf.

Laquelle de ces deux professions remportera cette année la Leagle Cup ? Les paris sont ouverts...

Pour en savoir plus et pour s'inscrire :

www.leaglecup.fr