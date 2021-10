La justice prédictive, une arme au service des professionnels du droit

L'aléa juridique, conséquence de l'évolution permanente du droit, de la jurisprudence et du fait même de rendre la justice semblait jusqu'à peu impossible à quantifier.

Cette frontière de l'incertitude, qui fait le sel d'un contentieux mais l'angoisse des justiciables, est en passe d'être franchie, grâce à la technologie.

L'innovation (enfin) au service du droit

Les dernières innovations technologiques liées au Big Data et au Machine Learning ont atteint un niveau maturité suffisant en terme de fiabilité et de capacité de calcul. Des solutions similaires sont d'ores et déjà utilisées depuis des années dans d'autres secteurs. Les compagnies d'assurance, par exemple, ont largement adopté des solutions d'analyse prédictive pour identifier les cas de fraude.

Des secteurs tels que l'industrie aéronautique, historiquement peu concernés par la révolution digitale, ont trouvé dans l'analyse prédictive de nouveaux axes de croissance permettant l'avènement d'une industrie 4.0.

C'est désormais au secteur du droit, porté par l'openlaw, de bénéficier des dernières innovations technologiques.

La pratique des professionnels du droit grâce à la justice prédictive

Intuitivement, les professionnels du droit utilisent déjà le raisonnement prédictif. L'exemple du calcul d'indemnités dans le cas d'un licenciement est probant. Il existe des règles précises pour déterminer les indemnités d'un salarié (le droit), qui se basent sur des éléments factuels et concrets tels que l'ancienneté dans l'entreprise (les caractéristiques du litige). Mais les indemnités totales peuvent varier, par exemple selon l'état de santé physique ou moral du salarié (éléments de contexte). C'était donc à l'avocat de faire une estimation du montant demandé.

La justice prédictive créé le même chemin, mais pour tous les problèmes de droit.

La solution de la société française Predictice, pionnière en la matière, permet ainsi de définir un panel de jurisprudences similaires, en écrivant les caractéristiques du litige en langage naturel dans une barre de recherche. L'intelligence collaborative mise en place garantit l'obtention de suggestions de critères pour affiner facilement la recherche.

Une fois le panel défini, l'algorithme calcule les probabilités de résolution d'un litige, le montant des indemnités et identifie les moyens les plus influents pour défendre son client le plus efficacement.

Une solution pour la performance des professionnels du droit

La justice prédictive n'a pas pour vocation de remplacer de l'avocat dans son travail de compréhension et d'analyse, mais de lui permettre de mieux saisir l'impact de ses éléments de contexte sur la décision finale. Il s'agit d'ajouter à son expérience le résultat de l'analyse d'un nombre considérable de données, infiniment plus que ce que le cerveau humain est capable de compiler et de traiter. C'est un outil de performance et d'aide à la décision, qui sera vite indispensable pour les professionnels du droit. Bienvenu dans la justice de demain !