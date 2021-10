La justice ouvre ses portes aux citoyens le 29 juin

Mardi 29 juin, sur tout le territoire, les tribunaux proposent une journée Justice ouverte pour permettre à chaque citoyen de venir voir ce qu'est la Justice en France et construire ainsi sa propre opinion, loin des clichés et mises en cause récurrentes.

© Adobe Stock - Tribunal de Cour d'Assises au Palais de Justice de Paris, salle d'audience Voltaire - 2019.