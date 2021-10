La justice annule l'élection municipale à Bondy

« Les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 (...) sont annulées », a acté le tribunal. A l'issue du second tour, Stephen Hervé avait été élu maire avec 50,36 % des suffrages exprimés contre 49,63 % pour son adversaire socialiste. L'ancienne maire socialiste de cette ville populaire d'environ 53 000 habitants, historiquement ancrée à gauche, conteste une élection « irrégulière. Sylvine Thomassin reproche notamment à la liste de Stephen Hervé (LR) la diffusion d'un tract les jours précédents le scrutin, mettant en cause sa probité et l'accusant de népotisme.