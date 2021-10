La Juris’cup, l’édition anniversaire

Cet événement a regroupé l’ensemble des professionnels du secteur juridique autour d’une journée de colloque à la Maison de l’avocat du barreau de Marseille, suivie de trois jours de régates sur le Vieux Port. Pour cette 30e édition, ce ne sont pas moins de 130 voiliers et 3 500 participants qui sont entrés en lice, venus de toute la France et de l’étranger.



Cet événement juridique bénéficie d’un rayonnement international, mais également solidaire avec des actions menées entre autres avec AXA Tout Cœur, un mécénat social et sociétal soutenu par AXA, la Ligue contre le Cancer des Bouches-du-Rhône ou encore Green Cross, qui sensibilise à la préservation de l’océan et du littoral sur toute la durée de l’événement.

L’équipage du barreau de Paris, soutenu par Affiches Parisiennes, toujours devant !

Cette édition de la Juris’cup a encore été l’occasion pour l’équipage du barreau de Paris de signer une superbe deuxième place dans la catégorie très sportive Grand Surprise. Elle a offert des conditions bien marseillaises aux concurrents, entre vent médium et mistral le dernier jour.

L’équipage du Barreau de Paris, skippé de mains de maître Henri de La Motte Rouge, a parfaitement su faire parler son talent et sa connaissance du plan d’eau. « Après cette période de Covid c’était un grand plaisir de retrouver la régate, ce magnifique plan d’eau de Marseille et cette belle fête de la Juris’Cup. Même si nous avons dû céder notre première place pour une pénalité contestable, nous avons le sentiment d’avoir très bien navigué et fait les bons choix tactiques pour être toujours en tête de flotte. Au final, cette deuxième place est un superbe résultat et récompense la cohésion et la force mentale de notre équipage qui trouve toujours des ressources. Nous remercions tous nos soutiens et particulièrement le Barreau de Paris et Affiches Parisiennes pour leur confiance qui nous oblige chaque année à donner le meilleur de nous ». Saluons ces émérites avocats marins : Henri de la Motte Rouge, Béatrice Cohen, Anne-Laure Méry, Franz Vasseur, Flore Jambu-Merlin et à l’année prochaine.



Dans la même classe Grands Surprise, le bateau Nouvelles Publications TPBM, barré par Philippe Odou, s’est classé troisième.