La Juris'Cup entre au port

Les conditions météo seront-elles de la partie les 16, 17 et 18 septembre prochains, jours des régates organisées dans le cadre de la célèbre Juris'Cup ? L'équipe, emmenée par le président Denis Rebufat, y croit. Elle attend, plus de 130 voiliers, de 9 à 35 mètres, pour 3 500 participants venus de tous les barreaux de France, mais aussi de Suisse, d'Allemagne, de Belgique, du Portugal, des Pays-Bas, de Suède, d'Italie et de Russie. Avec une obligation de 50 % de juristes par bateau, la Juris'Cup est devenue la première régate corporative. Un événement incontournable, ou presque, dans le monde juridique, une date à cocher sur le calendrier.

Trois régates

Les voiliers sont attendus le jeudi 15 septembre, pour un premier départ en mer le 16, à 13 heures, un autre le 17, à 10 heures et le dernier le dimanche 18, à 10 heures. « De nouveaux et nombreux équipages sont annoncés », préviennent les organisateurs, avant de détailler : le barreau de l'Ain sur deux bateaux, Judicis Avocats, un équipage belge, l'UJA de Charente, C.P.E.C.F – Experts-Comptables Conseils & Auditeurs de Marseille. Les Suisses d'Ursenbacher & Sollberger AG sont attendus, les Russes de « Better Chance » reviennent pour leur 10e participation. Pour poursuivre la tradition « d'accueil, de fête et d'amitié » la grande soirée des équipages, qui se tiendra aux Docks des Sud, sera Hawaïenne.

Un colloque sur les navires de plaisance

Mais parce que la Juris'Cup c'est aussi très sérieux, le traditionnel colloque se tiendra le 15 septembre en ouverture. Le thème sera : « Assurances et navires de plaisance ». Il sera évoqué pendant ce colloque les définitions du « navire de plaisance », les différents types d'assurance « plaisance » et de garanties dommage proposées, la méthodologie de l'évaluation de la valorisation du navire et opposabilité, etc.