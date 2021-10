La Journée de l'innovation du droit et du chiffre 2017

Portée par Le Monde du Droit et s'appuyant sur le savoir-faire dans l'organisation d'événements professionnels tels que le Palmarès des Avocats (Paris et Lyon) et le Palmarès du Monde du Chiffre, JINOV aura lieu le 2 février 2017 au cœur de Paris.

Cet événement met en lumière les innovations au travers de débats et d'ateliers sur des thèmes directement liés à l'activité et à l'environnement des professionnels (actualité, témoignages, prospective).

Toutes les conférences sont animées par des spécialistes reconnus et l'organisation de la demi-journée réserve une part importante pour des moments de rencontres et d'échanges dans un espace convivial (networking).

JINOV sera une occasion unique d'être au contact d'experts du monde du droit et du chiffre dans un cadre exceptionnel, de développer des collaborations entre juristes, avocats, experts-comptables, DAF, auditeurs/conseils…

La transition numérique, véritable préoccupation des professionnels du droit et du chiffre, est le thème de la session plénière intitulée "Comment réussir la transition digitale ?", qui sera ouverte par Frédéric Sicard, bâtonnier de Paris. La table ronde animée par Bruno Dondéro (professeur de Droit) réunira Jean-François Henrotte (associé Lexing Belgique et prix de l'innovation 2016 du CCBE) Kami Haeri (associé, August & Debouzy), Stéphanie Fougou (présidente de l'AFJE), Alexis Deborde (fondateur de Leganov) Melik Boudemagh (président, Contracteo), Pierre Berlioz (professeur de droit, conseiller du garde des Sceaux) et Jaap Bosman (TGO consulting et auteur du livre "Death of a Law Firm").

Suivront ensuite 6 ateliers thématiques offrant un lieu d'échange et de réflexion stratégique sur l'avenir et la transformation des professions :

- Protection des données des juristes et secret professionnel

- Ouverture de la jurisprudence : quelles opportunités pour les professionnels ?

- Co-écriture de la loi : comment rendre les textes plus adaptés à notre nouvel environnement ?

- Développement des plateformes : quelle(s) attitude(s) face aux nouveaux acteurs ?

- Les nouvelles collaborations des experts-comptables après la loi Macron

- Développer son cabinet d'expertise-comptable à l'ère du numérique