“La Haine des clans”, nouvelle exposition temporaire aux Invalides

La seconde moitié du XVIe siècle constitue la « part sombre » de la Renaissance, marquée en France par les querelles religieuses, les troubles civils et une profonde remise en cause du pouvoir royal. Un âge de désordre et de déraison, qui, en quarante ans et huit guerres de Religion, va embraser le royaume en une succession d’affrontements, de répressions, de scandales et de massacres, bouleversant l’équilibre du pays de façon inédite.

Le musée de l’Armée a décidé de s’emparer de ce contexte historique et politique pour mettre en lumière l’histoire, très chargée, des guerres de Religion, et des clans qui les composent.

Le parcours thématique retrace les troubles effrénés qui ont divisé le royaume de France entre la mort accidentelle d’Henri II, en 1559, et l’assassinat d’Henri IV, en 1610. L'exposition “La Haine des clans” explore une vision nationale et internationale des conflits, chose plus rare quand on évoque cette époque.

© AP - L’exposition retrace l'histoire des huits guerres de Religion.

Pièces d’équipements guerriers, portraits, documents d’archives et ouvrages anciens font revivre les destins de tous les grands acteurs de l’époque, dont les armures sont conservées dans les collections du musée de l’Armée.

L’exposition s'inscrit dans le cadre d’une saison commune avec le château de Chantilly (“Visages des guerres de religion”) et le Musée national de la Renaissance du château d’Ecouen (“Antoine Caron. Le théâtre de l’Histoire”). Les trois installations sont complémentaires et sont à découvrir durant la même période.

Informations pratiques : Du mercredi 5 avril 2023 au dimanche 30 juillet 2023. Tarif plein : 15 € | Tarif réduit : 12 € | - de 18 ans : gratuit | 18-25 ans : 5 € (expo temporaire uniquement) | Guide numérique 5 €