La Grande démission, prochain thème des Etats généraux du droit social

Le Conseil national des barreaux organise une nouvelle édition des Etats généraux du droit social sur le thème de la « grande démission ». Si ce mouvement venu des Etats-Unis s'est propagé en Europe, qu'en est-il de l'ampleur du phénomène en France ?

La Dares, service de statistiques du ministère du Travail, décrit le taux de démission comme "élevé mais pas inédit". Derrière cette tendance se cache en réalité un changement fondamental dans le rapport au travail. Les Etats généraux du droit social 2023 seront l'occasion de faire le point sur tous les sujets du droit du travail en lien avec cette mutation observée dans le milieu professionnel. Différents sujets seront abordés tels que l'ubérisation, le télétravail, la déconnexion, la rupture conventionnelle, l'abandon de poste, etc.

Cette 4ème édition des EGDS permettra également aux praticiens du droit social et du droit du travail de s'informer sur l'actualité et toutes les jurisprudences marquantes de l'année et de se former, notamment sur la santé au travail, le dialogue social, l'actualité prud'homale dont le barème Macron.

Informations complémentaires

4ème édition des Etats généraux du droit social

Date : vendredi 24 mars 2023

Lieu : CNB, 180 boulevard Haussmann 75008 Paris, ou en visioconférence