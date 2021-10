La Gare revisitée

Les espaces élégants -rez-de-chaussée, avec le « café de la gare », la terrasse, et l’impressionnant sous-sol, niveau des ex-voies, avec le restaurant et une seconde terrasse-, empreints d’un séduisant style néo-colonial, sont largement végétalisés.

L'escalier monumental ouvre sur le restaurant, dont la capacité évoque les grandes brasseries parisiennes de la belle époque. Son impressionnante perspective ouvre sur les superbes structures métalliques de l’immense verrière.

Le chef, Régis Bergère, y propose une belle cuisine française de tradition concoctée avec de bons produits de terroirs et un zeste de modernité bienvenu. Le restaurant compte déjà des plats signatures, comme la volaille fermière rôtie, le foie de veau au vinaigre de framboise, une sole meunière magnifique ou l'engageante entrecôte à partager.

De son côté, le Café de la Gare propose une petite carte pour toutes les faims, avec en avant-garde, la salade croque-monsieur à la truffe d’été, le tartare de bœuf d’Aubrac et le club-sandwich au homard. Côté desserts, quelques spécialités « Angelina » viennent généreusement se glisser dans les suggestions du chef.