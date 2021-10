La future carte du Grand Paris

La métropole du Grand Paris sera créée au 1er janvier 2016. Elle rassemblera 123 communes plus Paris et se divisera en douze établissements publics territoriaux (EPT) d’au moins 300 000 habitants. Elle sera dirigée par un conseil de 211 élus (une soixantaine pour Paris plus un ou deux élus par commune). Ces douze territoires garderont une fiscalité propre jusqu’en 2021. Ils préserveront les compétences des intercommunalités (aménagement, développement durable, logement, urbanisme…) mais ne pourront les appliquer qu’au 1er janvier 2017, après transfert effectif des compétences. Plusieurs maires contestent le découpage actuel des EPT. Ils regrettent le fait que les limites des départements n’aient pas pu être dépassées. Sept communes essonniennes pourront faire la demande d’intégration au Grand Paris un mois après la promulgation de la loi.