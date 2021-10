La fronde des professions judiciaires

[albumphoto]38[/albumphoto]

Plus de 8000 manifestants ont battu le pavé selon le Conseil national des barreaux (CNB), l'un des organisateurs du défilé, entre la place Saint-Michel, non loin du Palais de Justice historique, et l'Assemblée nationale.

Appel unanime au dialogue

« La famille judiciaire est rassemblée aujourd'hui. Merci aux avocats, aux magistrats, aux greffiers et aux fonctionnaires de justice, mais aussi à la société civile, les ONG, les associations, les étudiants, les élus locaux et les justiciables », a lancé Christiane Féral-Schuhl, présidente du CNB.

« Nous sommes présents pour dire que le projet de loi ne doit pas être voté en l'état », a-t-elle scandé.

« Pourquoi sommes-nous là encore et toujours alors que nos interlocuteurs cherchent l'épuisement, l'affaiblissement ? Voilà un an que cela dure, il faut que ça cesse, que la méthode change et que la Justice reste proche des justiciables », a hurlé Jérôme Gavaudan, président de la Conférence des bâtonniers.

« A maltraiter la Justice, vous maltraitez le peuple », a-t-il ajouté sous les applaudissements.

C'est ensuite le bâtonnier de Paris, Marie-Aimée Peyron, qui a harangué la foule : « Nous serions dans l'erreur nous dit-on. Comment pouvons-nous avoir tort alors que nous avons tous, à l'unanimité, la même lecture de ce projet de loi ? Au Sénat nous avons été entendus et le texte a évolué, mais pas à l'Assemblée nationale. Comment accepter que ce soit devant si peu de députés que le texte soit adopté, sans tenir compte de nos observations et de nos expériences ? Nous souhaitons être entendus. »

Si les professionnels du droit sont vent debout contre ce projet de loi de réforme, ils se disent pourtant favorables à l'évolution de la justice mais « du bon côté, avec des moyens et sans supprimer l'humain et la rencontre du citoyen avec son juge », précise Marie-Aimée Peyron.

Sauver la justice de proximité

Les manifestants dénoncent ce qu'ils considèrent comme les dérives du projet de réforme de la Justice, telles que l'augmentation des objectifs de performance des juridictions, la fusion des tribunaux de grande instance et d'instance, la digitalisation à outrance, le recul des droits de la défense, l'enfermement des mineurs et la banalisation des audiences par visioconférence. Ils portent ainsi avec force et détermination la question cruciale de la sauvegarde d'une justice de proximité indispensable à la vitalité des territoires.

« Les Français peuvent-ils approuver la prolongation du délai de trois à six mois lorsqu'ils déposent plainte ? » interroge Christiane Féral-Schuhl, suscitant des « non » déchaînés. « Peuvent-ils être d'accord avec la fin programmée des jurys populaires ? Qu'une partie des démarches judiciaires soient numérisées alors que 10 millions d'entre eux n'ont pas accès au numérique ? », poursuit-elle.

« Nous voulons rappeler que la justice doit permettre de juger des hommes et des femmes ; qu'il est donc important d'écouter, d'analyser le contexte, de comprendre. C'est pourquoi nous demandons au Gouvernement de nous entendre », a expliqué la présidente du CNB avant de passer la parole à de nombreux représentants de professions judiciaires, puis à des députés venus soutenir le mouvement.

« De nombreux combats nous attendent. Soyons dignes, soyons forts ! Maintenons la pression », a conclu Jérôme Gavaudan en fin de manifestation, rappelant que la réforme de l'aide juridictionnelle serait le prochain combat des avocats.