La friche Arrighi, aux Ardoines, en fête

Avec le KM6, le chantier va se transformer en un “site archéologique du futur”, événement artistique, populaire et festif à destination des riverains, des habitants et de tous les curieux. Pour la première fois, l'artiste international JR est l'invité de la programmation artistique et culturelle du Grand Paris Express et intervient dans le cadre de KM6 avec une installation inédite tirée du projet “Inside Out”.

JR est spécialisé dans le collage photographique dans les espaces publics. Artiste contemporain français de renommée internationale, JR expose dans les espaces publics du monde entier de Paris à Rio de Janeiro en passant par New York et Berlin. Pour KM6, il déploie une installation inédite issue du projet “Inside Out” dans le puits des deux tunneliers à 35 mètres de profondeur, en invitant les habitants de Vitry-sur-Seine à prendre part à cette nouvelle performance artistique.

Un après-midi festif

Sous la direction artistique de José-Manuel Gonçalvès, le programme de KM6 sera festif, jouant sur le dialogue entre performances techniques et performances artistiques, avec notamment la cérémonie de baptême des deux tunneliers dont les noms seront dévoilés à cette occasion.

En direct du chantier, les visiteurs pourront découvrir une exposition à ciel ouvert autour des machines et engins de chantier ainsi que la préfiguration des nouvelles gares du Grand Paris Express, et participer à des ateliers pédagogiques ou immersifs, en lien avec la démarche des “Chantiers partagés” déjà engagée à Vitry-sur-Seine.

Un circuit de grandes randonnées

Depuis le chantier et en bord de Seine, les habitants et riverains pourront découvrir le quartier en pleine mutation des Ardoines. Ce site de 300 hectares au riche patrimoine industriel est amené à devenir un pôle majeur du Grand Paris de demain desservi par la future gare des Ardoines sur la ligne 15 du Grand Paris Express.

Le public pourra ainsi se rendre au KM6 en passant par les “Grandes randonnées entre industrie et nature” (GRIN). Ces balades artistiques, urbaines ou fluviales permettront de découvrir le patrimoine industriel du quartier, son histoire, ses transformations futures, mais aussi ses œuvres de street-art ou d'art public, comme le Pavillon des Points de vue d'Alain Bublex.

Des promenades-spectacles seront proposées avec les Visites Déguidées, déambulation mise en scène par l'artiste Bertrand Bossard, créations uniques et imaginées pour l'événement. Le collectif d'architectes urbanistes Yes We Camp fort de leurs expériences urbaines, proposera une découverte des berges de Seine.

Enfin, le Kilowatt, espace alternatif et festif situé non loin du chantier à proximité de la centrale électrique, accueillera un festival en plein air dédié aux cultures urbaines “Ligne 15” avec une programmation hip-hop et rap.