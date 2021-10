La French LegalTech souffle sa première bougie

Ce premier anniversaire permet de dresser un bilan des actions de la French LegalTech.

Lobbying et contribution au débat public

Le groupe a pu renforcer ses échanges avec les Pouvoirs publics. Il a ainsi présenté la LegalTech et ses enjeux à de nombreux acteurs dont la ministre de la Justice Nicole Belloubet, le Secrétaire d'Etat au numérique Cédric O, le conseiller numérique du Président de la République, la Direction Générale des Entreprises et la Commission européenne pour accélérer les projets entre les administrations, les professions réglementées et les legaltechs.

Il a aussi pu contribuer activement aux débats publics. Ses membres sont intervenues dans de nombreux débats et notamment sur l'intelligence artificielle à travers la Task Force IA de France Digitale avec des contributions adressées aux institutions européennes, mais aussi sur la protection des données avec le lancement de la Privacy Tech, et sur la mise en œuvre de l'Open data des décisions de justice dont le décret vient d'être promulgué.

Se faire connaître sur l'ensemble du territoire

Avec les trois éditions en région du « LegalTech Tour » en coordination avec l'AFJE, les trois opérations « Law Corner » en partenariat avec Infogreffe dans les tribunaux de commerce et le partenariat avec le Village de la LegalTech, les membres du groupe sont allés à la rencontre des professionnels du droit, des entrepreneurs et des étudiants pour faire connaître leurs entreprises et leurs services.

La crise sanitaire accélère le besoin de transformation numérique de la société. Le monde du droit n'y échappe pas. Les entreprises de la legaltech, premiers fournisseurs de solutions innovantes, poursuivent leurs efforts pour accompagner dans la durée la transformation numérique en cours.

Les entreprises de la French LegalTech restent plus que jamais engagées pour faciliter l'accès au droit et rendre l'administration plus connectée avec le justiciable.