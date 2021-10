La French Legal Tech fédérée au sein de France Digitale

Depuis quelques années, de nombreuses entreprises du numérique ont apporté de l'innovation dans le secteur juridique qui représente aujourd'hui en France, un marché de quelque 32 milliards d'euros selon l'Observatoire des acteurs économiques du marché du droit.

Pour Frédéric Mazzella, co-président de France Digitale : « L'émergence de champions français de la Legal Tech, capables de se développer et de s'exporter rapidement, représente un potentiel immense en matière de croissance et de création d'emplois. »

L'innovation au service de l'accès au droit

Les entreprises de la Legal Tech utilisent les nouvelles technologies pour apporter des solutions innovantes aux professionnels du droit et aux justiciables, particuliers et entreprises, afin de les accompagner dans la mise en œuvre de leurs droits ou des droits de ceux qu'ils représentent et de se conformer à leurs obligations juridiques.

A un moment où sept Français sur 10 considèrent que l'accès au droit est de plus en plus difficile, selon un sondage réalisé en 2019 pour le Conseil national des barreaux, cette nouvelle génération d'entreprises associe les compétences entrepreneuriales, juridiques et technologiques pour apporter des réponses à ce besoin.

Faire émerger les licornes

La course mondiale pour faire émerger les champions de la Legal Tech bat son plein. En 2018 les investissements dans ce secteur ont atteint 25 millions d'euros en France et 1,6 milliard de dollars aux Etats-Unis. Pour Frédéric Mazzella : « La France a des atouts formidables pour devenir un leader en matière de Legal Tech. En créant un groupe dédié au sein du plus grand réseau de start-up et d'investisseurs d'Europe, nous leur donnons les moyens de faire entendre leur voix et devenir nos futurs champions ! »

Afin de donner à la France les moyens d'avoir une Legal Tech française compétitive, France Digitale souhaite proposer son expertise en matière d'innovation juridique aux décideurs, tout en menant un dialogue constructif avec les instances représentatives des professionnels du droit. L'enjeu n'est pas seulement économique mais aussi sociétal, afin de porter, tous ensemble, une vision ouverte de la justice et du droit, au service de l'humain et de la croissance.