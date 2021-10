La Franchise Expo Paris fait son grand retour

Chaque année, le salon permet aux personnes ayant la fibre entrepreneuriale de découvrir les nouvelles tendances parmi les différents secteurs d'activités exposés : Automobile, Bâtiment et Habitat, Immobilier, Mode, Hôtellerie Restauration ou encore Grande Distribution, l'offre est très diversifiée. En constante mutation, le modèle de la franchise illustre de fait les évolutions de la société, faisant apparaître chaque année de nouveaux secteurs d'activités.

« Le salon est l'occasion unique pour avoir une vision grandeur nature du modèle économique de la franchise au niveau mondial » déclare Sylvie Gaudy, Directrice de Franchise Expo Paris.

Le bâtiment notamment, dont le chiffre d'affaire global a augmenté de 53% en un an, se renouvelle pour répondre aux attentes des Français en termes de développement durable et d'aménagement des logements. Des concepts originaux émergent des allées du salon dans le secteur de la Beauté, qui tend à s'hyperspécialiser, pour proposer des services innovants tels que la cryothérapie ou encore l'électrostimulation.

De manière générale, les nouveaux concepts accueillis font écho au phénomène de consommation plus responsable observé chez les français depuis quelques années et qui continue de se développer.

Certains secteurs se renouvellent, au gré des tendances…

L'Automobile et deux roues passent au vert. Les principaux acteurs de l'entretien auto et moto (Feu Vert, Midas, Norauto, Point S, Roady, Speedy), toujours présents seront ainsi rejoints cette année par sept nouvelles enseignes représentatives des dernières tendances en matières d'écomobilité. L'utilisation croissante de deux roues (moto et vélo) permettent notamment d'insuffler cette nouvelle dynamique, tel que le développement de concepts de vélos 100% électriques représentés pas AC-Emotion, My Bike Mobile et Maa Bikes. Le secteur automobile, dont le nombre de franchisé a doublé en dix ans, offre lui aussi des possibilités de spécialisations assez variées.

Les secteurs Santé, Beauté et Remise en Forme, représentés par une quarantaine d'exposants dont quatorze nouveaux venus, maintiennent leur fort dynamisme. Le secteur du fitness et des salles de sport est en grande forme avec la présence des principaux acteurs : KeepCool, Gigafit, Easygym, Fitness Park, l'Orange Bleue, Mon Coach Fitness... Nouveau phénomène observé : une tendance à une segmentation encore plus poussée : 100% femmes (Lady Concept), ouvertes 7/7 (Vita Liberté, Fitness Club Concept) et low cost (Easygym, du groupe Easy Jet).

Le Commerce et la Distribution alimentaire se renouvellent. Les grands acteurs comme les plus petites activités commerciales telles que les cavistes, les chocolatiers et les enseignes de boulangerie, conscients de leur attractivité, se prêtent au jeu des goûts actuels. De nombreux réseaux au positionnement premium dédiés au thé haut de gamme, font leur apparition parmi eux : Dammann Frères, Thé & BeautéBy Ladurée, Betjeman and Barton ou encore Palais Des Thés. Si les principaux acteurs de la grande distribution ont répondu à l'appel : Auchan, Carrefour, Casino, SystèmeU, Les Mousquetaires, le Bio (L'Eau Vive, Naturalia, La Vie Claire, Les Comptoirs De La Bio) reste une tendance de fond. Les enseignes de vrac, proposant la vente au poids telle que La Mesure « juste ce qu'il vous faut » font leur apparition au gré des tendances actuelles en matière de consommation raisonnée :

« Les nouveaux concepts que nous allons accueillir font écho au phénomène de consommation plus responsable. Une vraie mode que nous observons depuis quelques années déjà et qui continue de se développer » observe la directrice du salon.

… Tandis que d'autres maintiennent leur cote

Leader du salon, le secteur Restauration et Hôtellerie sera représenté par pas moins de 80 enseignes dont 20 internationales et 20 primo exposants. Cette année, côté restauration, on découvre davantage de concepts promouvant l'origine des ingrédients, le fait main, le fait minute, le fait maison...

« Ce secteur est très actif et bénéficie d'une conjoncture favorable. Les consommateurs ont de plus en plus tendance à manger à l'extérieur... Les enseignes françaises et étrangères s'inspirent de cette évolution de mode de vie pour développer de nouveaux concepts. » déclare Sylvie Gaudy.

Les grands classiques font leur retour en force. Le Burger (Burger Dream, Mythic Burger, King Marcel, Speed Burger, Copper Branch, The Good Burger), mais aussi la Pizza (Del Arte, La Boite A Pizza, Le Kiosque A Pizza, My Pizza Le chef C'est Toi, Sbarro) seront largement présents. Le Tacos reste une valeur sûre, représenté par des enseignes telles que Taco Shake, Chamas Tacos, Tacos Avenue, ou encore New School Tacos. Enfin la tendance des Coffee shops se démarque avec 6 concepts internationaux représentés : Bacio Nero, Cappuccineria, Colombus, Emilie And The Cool Kids, Esquires Coffee, Double B Coffee & Tea, Pausa Caffe.

En matière de Mode etLe secteur des services aux particuliers est en effet un marché pérenne en progression. Il couvre de nombreux besoins des ménages qui optent de plus en plus pour ce type de services. Second secteur du salon avec près de quarante exposants soit près de 15%, le service aux particuliers se trouve représenté par une douzaine de primo-exposants. L'assistance aux seniors (Aquarelle, Adhap Services, Dom&Vie), le dressage d'animaux (Canibest l'Ecole des Chiens) et la garde d'enfants ont le vent en poupe. Nouveau cette année : une agence de voyage, le Groupe Tui, fait son entrée, nous démontrant que malgré la crise, les franchises peuvent encore prétendre à de belles perspectives d'avenir.