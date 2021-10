La France totalise 24 millions d'abonnés à Internet

Parmi ces 24 millions d'abonnements, plus de 1,6 million correspondent à du très haut débit, soit internet via la fibre optique ou via le câble pour un débit supérieur à 30 megabits/seconde, selon l'Observatoire du marché des communications électroniques pour le quatrième trimestre 2012.



L'Arcep a ainsi relevé pour ce segment 115 000 abonnements supplémentaires en un trimestre et 260 000 abonnements en un an (+19%), "ce qui reflète une nette accélération".



A fin décembre, 18% des logements français qui ont été raccordés au très haut débit ont souscrit un abonnement correspondant.



Un total de 8,85 millions de logements étaient "éligibles" au très haut débit, "dont 3,45 millions en-dehors des zones très denses", a précisé l'Arcep.



La fibre optique seule comptabilisait à la date du 31 décembre un total de 2,165 logements éligibres au FTTH.



Concernant le haut débit fixe, 98% des abonnements contractés passent par l'Adsl, et les 2% restant fournissent internet via des technologies sans fil comme le satellite, le wifi ou le wimax.