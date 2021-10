La France risque de perdre des parts de marché par rapport au Sud de l'Europe

"Depuis deux ans, l'évolution du coût salarial unitaire en France est devenue supérieure à celle observée dans les pays du sud de l'Europe. Cette évolution pose un problème nouveau à la compétitivité du site français de production", indique cet institut proche du patronat. De 2008 au deuxième trimestre 2012, les coûts salariaux unitaires dans l'industrie en France ont progressé de 5,3 % en France, mais ont reculé de 9,8 % en Espagne. Ils ont continué en revanche de progresser de 10,6 % en Italie, constate l'étude. Au cours des huit premiers mois de l'année, la part des exportations françaises de marchandises dans les exportations de la zone euro a été en moyenne de 12,6 %, la même qu'en 2011. Une stabilisation qui fait suite au recul "très vif" intervenu de 1999 à 2007 et qui s'est poursuivi entre 2007 et 2011 mais à un rythme plus modéré, note COE-Rexecode. Et qui "recouvre des performances contrastées selon les marchés et les produits".

La France a ainsi gagné des parts de marché dans la chimie et les machines et, par région, en Amérique du Nord, en Asie émergente et au Japon. En 2012, la part des exportations françaises dans les échanges mondiaux "n'est plus que de 3,1 % (en moyenne au cours des huit premiers mois de 2012)", note l'étude. "Aujourd'hui, le rapport des exportations françaises sur les exportations allemandes est de 40 % alors que le rapport des Produits intérieurs bruts (PIB) est de 80 %", a déclaré le directeur général de COE-Rexecode, Denis Ferrand.