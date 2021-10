La France représentée au 12e Sommet du G20 des jeunes entrepreneurs

Une délégation de 35 jeunes dirigeants français s'est réunie à Paris afin d'échanger avec 300 jeunes entrepreneurs des pays du G20. Chaque délégation s'est réunie dans son pays et échangera virtuellement avec les entrepreneurs des 19 autres pays. Ils ont été chargés d'élaborer ensemble des recommandations en faveur de la croissance, de l'emploi et de l'innovation dans une période inédite de crise sanitaire et économique mondiales, qui seront ensuite présentées aux chefs d'Etat des pays du G20.

Un Sommet digitalisé en raison de la crise

Face aux contraintes sanitaires imposées par la pandémie, le Sommet n'a pu se dérouler en Arabie Saoudite, comme prévu initialement. Il a été entièrement digitalisé et les sessions de brainstorming de la délégation française se sont déroulées à Maison Albar Hotels tandis que le Sommet digital s'est tenu dans les locaux des partenaires de Citizen Entrepreneurs, notamment BPI et EY.

Délégation française 2020 : présentation

Le 23 septembre dernier, les membres du jury composé de douze membres du Comité de Direction de Citizen Entrepreneurs, réunis dans les bureaux de France Invest, ont sélectionné les entrepreneurs composant la délégation française pour cette année, et ce selon plusieurs critères. Le premier est l'âge de l'entrepreneur, qui doit être compris entre 20 et 45 ans, la date de création de l'entreprise, le chiffre d'affaire, une rentabilité déjà démontrée ou sur le point de l'être, une volonté de développer ses activités à l'international et une motivation à élaborer des recommandations en faveur de l'entrepreneuriat qui seront présentées au Gouvernement français.

La délégation ainsi constituée représente l'écosystème entrepreneurial français dans sa diversité puisqu'elle compte 32 % de femmes entrepreneures (contre 27 % en 2019), dans sa répartition géographique, avec 42 % issus des territoires, dans ses secteurs d'activité variés et sa vision globale, puisque 66 % ont une activité internationale, preuve de la volonté des entreprises française de se développer à l'étranger malgré la crise et avec un chiffre d'affaires moyen de 10 millions d'euros, pour une moyenne de 62 employés par entreprise.

La délégation a été conduite par Areeba Rehman, présidente de Citizen Entrepreneurs et CEO de Fretbay & MyBoxMan, accompagnée par Anne-Laure Morel, présidente-fondatrice de Torskal et Vincent Bruneau, fondateur et CEO de Sparkup, les deux nouveaux Sherpas de cette délégation. Ils contribueront ensemble à la cohésion de l'équipe, à l'élaboration des recommandations et faciliteront les échanges avec les autres délégations du G20.

À l'issue du G20 YEA, la délégation remettra au Gouvernement français les recommandations travaillées et proposées par les entrepreneurs lors de la 13e conférence annuelle des Entrepreneurs qui aura lieu à Bercy le 7 décembre.