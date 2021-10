François Hollande au Salon des entrepreneurs:« La France est un pays de créateurs et d'innovateurs »

A la fois révélateur de tendances entrepreneuriales et véritable outil pratique pour ses visiteurs, le Salon des Entrepreneurs est un lieu de formation, d'information et d'échanges rassemblant tous les professionnels de la création et du développement des entreprises, des chambres de commerce et d'industrie à la Bpifrance, aux assureurs, avocats, en passant par les experts-comptables.

Aujourd'hui, l'envie d'entreprendre est au beau fixe en France. Elle n'a jamais été aussi élevée. Après une année 2015 en stagnation, l'entrepreneuriat est reparti à la hausse sur les douze derniers mois avec une augmentation de 5,7 %. L'année 2016 aura vu 554 000 créations d'entreprises, « Ce qui témoigne d'une vitalité », s'est réjoui le président de la République.

Pour François Hollande, l'enjeu est de « permettre qu'il y ait plus de créations d'entreprise et plus de création d'emplois ». Il s'est félicité d'avoir pu y contribuer avec le développement de nombreuses mesures facilitant la création d'entreprise telles que le statut d'auto-entrepreneur, la création de la Banque publique d'investissement (Bpifrance) et de l'Agence France entrepreneurs (AFE), le dispositif Nacre (Nouvel accompagnement à la création ou la reprise d'entreprise) pour les demandeurs d'emploi, la possibilité pour les étudiants de conserver leur statut pendant la première année de leur création d'entreprise, etc.

Le président de la République a souligné son engagement pour faciliter autant que possible l'acte de création. « On peut créer une entreprise en quatre jours en France. Même nos amis Allemands ne font pas mieux ! », a-t-il précisé avec humour.

Toutefois, « il y a sûrement des améliorations à apporter », notamment du côté de l'accès au financement. La Bpi a été créée en ce sens en 2012. « Le premier obstacle de l'entrepreneur est le banquier », a confirmé Mohed Altrad, célèbre entrepreneur d'origine syrienne placé à la tête de l'AFE.

Le meilleur environnement pour la création d'entreprise

Cette année, l'État a lancé l'AFE en la dotant de 20 millions d'euros. Cette structure remplace l'APCE (Agence pour la création d'entreprises qui était présidée par Dominique Restino) en reprenant ses missions d'information et d'orientation des porteurs de projet et de promotion de l'entrepreneuriat. Dans la même dynamique, la puissance publique soutient aussi l'action de la Fabrique de la Caisse des dépôts.

François Hollande souhaite créer le meilleur environnement pour la création d'entreprise mais laisse la responsabilité de la réussite des projets sur les épaules de leurs porteurs car « ce sont eux qui ont les idées et les développent ». Il a ainsi dressé un portrait flatteur de tout ce qu'apporte la création d'entreprise dans la société qui a « besoin de créateurs ». « L'entreprise n'existe pas toute seule, c'est une partie de la cité », avait expliqué Mohed Altrad avant lui. Les entrepreneurs ont ainsi un rôle fédérateur et fondateur du tissu social. « Nous sommes dans le même ensemble face à des compétitions qui sont de plus en plus difficiles », selon François Hollande qui a évoqué les risques d'isolationnisme dans la conjoncture politique et économique actuelle.

Son discours s'est néanmoins achevé sur une note positive car le président est déterminé à « montrer qu'on est un pays à l'avant-garde » qui avance, sait innover, et n'a pas peur de l'avenir. Alors, entreprenons !