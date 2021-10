La France, déconnectée des vrais problèmes du monde ?

L’État providence ne peut plus à lui seul assurer l’emploi de nos concitoyens, les grandes entreprises gèlent les recrutements ou attirent à elles des talents venus d’autres horizons, dotés d’un avantage linguistique enviable, les petites entreprises trop lourdement taxées ne peuvent plus assurer le recrutement de nouveaux collaborateurs pourtant nécessaire à leur survie. Bref, les États se tournent -et misent- sur les entrepreneurs.

Même s’il est évident qu’une majorité d’entrepreneurs se lancent avant tout pour créer leur propre emploi, l’entrepreneuriat apparaît comme une solution, certes non miraculeuse, si elle n’est pas associée à un élan économique et à un effort fiscal et coordonné des services de l’État.

L’Europe a lancé le Plan Européen pour l’entrepreneuriat et presque simultanément, Fleur Pellerin, ministre déléguée des PME, a lancé les Assises de l’Entrepreneuriat en France. L’objectif de ces assises est de retenir, courant avril, parmi les propositions issues des groupes de travail, deux d’entres elles qui seront proposées en Conseil des Ministres.

Force est de constater qu’il y a aujourd’hui une volonté de favoriser l’émergence de nouvelles générations d’entrepreneurs notamment « les chômeurs, les jeunes, les femmes, les personnes âgées et immigrés ».

Mais en toute contradiction, le gouvernement Français continue de poursuivre des réformes destructrices en matière d’emplois et continue de faire fuir les entreprises, comme l’a récemment affirmé Maurice Taylor, PDG du fabricant américain de pneus Titan International, ajoutant que la France était à l’heure actuelle « déconnectée des vrais problèmes du monde ».

Et si c’était ça le véritable problème ?