La France, championne d'Europe du marché du logiciel libre

Organisé par le Pôle de Compétitivité Systematic Paris-Region, le Paris Open Source Summit est soutenu par les principales associations représentatives de l'écosystème, notamment le CNLL (l'Union des Entreprise du Logiciel Libre et du Numérique Ouvert), organisation représentative de la filière économique du logiciel libre en France. Il accueille aussi le fameux Village de la LegalTech.

A cette occasion, le CNLL, Systematic Paris-Region et le Syntec Numérique réalisent chaque année une étude visant à mettre en évidence le poids économique de la filière Open Source, son impact sur l'ensemble de l'économie, et notamment sur l'emploi et l'innovation.

Les résultats de l'étude, réalisée par PAC-CXP et des chercheurs des universités de Valenciennes et Lyon 3, ont été dévoilés lors de la keynote d'ouverture du Paris Open Source Summit, mercredi 6 décembre dernier, peu après le discours d'ouverture donnée par Mounir Mahjoubi, secrétaire d'Etat chargé du Numérique (photo ci-contre), qui n'a pas manqué d'affirmer son amour et son soutien pour l'open source et ses valeurs historiques qui se diffusent aujourd'hui dans la société.

Tout comme son successeur Axelle Lemaire, aussi de passage au salon, Mounir Mahjoubi porte haut l'étendard de l'open source français.

Les chiffres clés sur l'ensemble du marché et sa croissance

Croissance du chiffre d'affaires France : 2016 -> 2017: + 8%

Chiffre d'affaires global France 2017 : 4,5 Milliards d'euros (dont 4,2 Mrd en services et 278 ME en édition de logiciel).

Ce chiffre représente aussi 10 % du marché global IT en France. Emplois : 45 000 ETP en 2017.

Une croissance annuelle de + 8,1 % est attendue par les prévisions de PAC-CXP à l'horizon 2021 pour l'ensemble de la filière (+12,6 % pour l'édition et + 7,8 % pour les services), ce qui représente environ le double des prévisions de croissance pour l'ensemble du secteur du numérique (+ 4,2 %).

8% de croissance prévu d'ici à 2020 pour l'#opensource, 2x plus dynamique que le marché #IT ! #OSSPARIS17pic.twitter.com/YS3CmvfrrV — Open Source Summit (@OSS_Paris) 6 décembre 2017

La France est championne d'Europe de l'Open Source et du numérique ouvert, devant le Royaume-Uni et l'Allemagne, à la fois en valeur absolue (France: 4,5 Mrd d'Euros vs. 4,2 au UK et 4,0 Allemagne), et en part de l'open source dans le marché IT global (9,9 % FR, 6,5 % UK, 6,4 % DE). Cette position ne devrait pas changer d'ici 2021.

La Restitution de l'étude 2017-2022 c'est maintenant ! Pour en savoir plus sur l'évolution du marché du Logiciel Libre en France : https://t.co/sgrjuH0MWz@PujolMatthieu@phmontarges@sfermigier@mapalaz et Véronique SANGUINETTI #OSSPARIS17pic.twitter.com/GkHN7YPcfE — Open Source Summit (@OSS_Paris) 6 décembre 2017

Le secteur du logiciel libre et open source poursuit donc sa croissance en s'appuyant sur ses positions historiques dans l'infrastructure, le middleware et le web, et trouve de nouveaux relais de croissance par son implication forte dans les nouveaux segments de marché technologiques : le Big Data et l'IA, les nouvelles générations d'outils de développement orientés DevOps, et les technologies autour du Cloud.

Pour Philippe Montargès, co-président du CNLL, « La croissance des entreprises de notre secteur ne se dément pas. Notre filière,à la pointe des technologies numériques innovantes, assure à la France un vrai leadership en matière d'Open Source et de Numérique Ouvert en Europe. »

« La croissance de notre filière se poursuit de manière durable, tirée toujours par les fondamentaux du logiciel libre - mutualisation des coûts, interopérabilité, indépendance accrue vis-à-vis des fournisseurs -, mais aussi et de plus en plus par l'apport stratégique des technologies issues de l'open source - cloud, big data / intelligence artificielle, DevOps, IoT - à la transformation numérique des entreprises et de l'Etat. », complète Stéfane Fermigier, co-président du CNLL et président du Groupe Thématique Logiciel Libre du Pôle Systematic Paris-Region.

Les chiffres clés sur le recrutement

Les perspectives de croissance du secteur laissent prévoir un besoin de recrutement net de 4000 personnes / an d'ici à 2021, pour atteindre 56500 ETP en 2021.

Le secteur de l'Open source est créateur d'emploi qualifié (formation supérieure Bac + 5 à plus de 63 %) et privilégie l'emploi local, mais très localisé et de proximité avec très peu de sous-traitance et d'offshore. Nous sommes bien dans une économie de service et logiciel très "made in France”.

La croissance de la filière doit s'accompagner d'un effort autour de la formation. En effet, le principal frein identifié au développement du logiciel libre en France est, pour 44% des répondants, le manque de compétences techniques et juridiques.

Les postes les plus recherchés restent les profils de développeurs, devant les chefs de projets et les administrateurs systèmes. On voit émerger les demandes sur des profils de data scientists (spécialistes du traitement des données), et du digital.

Le taux d'adoption de l'Open Source et son impact sur l'innovation

L'open source et le logiciel libre sont adoptés par les entreprises (offreurs ou utilisateurs) essentiellement pour ré-internaliser et maîtriser leurs systèmes d'information, pour mutualiser et rationaliser leurs investissements logiciels et enfin pour accélérer leurs programmes d'innovations stratégiques.

L'impact du logiciel libre sur la transformation numérique des entreprises et services publics, et sur l'innovation, est aussi lié à l'avance technologique dans un certain nombre de secteurs clefs: Big Data, API ouvertes, social business, blockchain, services cloud, agilité de l'IT, intelligence artificielle…

L'une des principales particularités des entreprises de la filière est qu'elles se développent souvent selon une logique “donnant-donnant” et participent activement au développement de leurs écosystèmes.

Ainsi, selon l'enquête :

L'open source, est un levier majeur d'innovation numérique pour 72 % des répondants.

pour 72 % des répondants. Taux de R&D : 45 % des entreprises investissent plus de 15% de leur CA en R&D sur le logiciel libre.

: 45 % des entreprises investissent plus de 15% de leur CA en R&D sur le logiciel libre. Avantages & raisons d'adoption du logiciel libre liée à plateforme innovante :

- selon 82 % des répondants: mutualiser et réduire les coûts de développement

- à 82 % : diversification & indépendance des plateformes technologiques

- à 70 % : c'est un accélérateur stratégique.

du logiciel libre liée à plateforme innovante : - selon 82 % des répondants: mutualiser et réduire les coûts de développement - à 82 % : diversification & indépendance des plateformes technologiques - à 70 % : c'est un accélérateur stratégique. Les technologies sur lesquelles le logiciel libre créera le plus de valeur à l'horizon 2020 (1 seul choix possible par les répondants):

- 16,5 % : traitement de données (big data, analytics)

- 13,2 % : outils de développement

- 12,6 % : applications métiers.

L'Open Source au-delà des enjeux économiques

Les entreprises de la filière - en particulier les pure players - partagent pour la plupart les valeurs de transparence, d'ouverture et de collaboration qui fondent le mouvement du logiciel libre et de l'open source.

Rencontre entre @axellelemaire, ex-secrétaire d'état au numérique, et mme Ouattara/Sanon, ministre du développement économique du numérique et des postes au Burkina Faso à #OSSParis17pic.twitter.com/erpUWQ8m2d — Open Source Summit (@OSS_Paris) 7 décembre 2017

Elles sont notamment en première ligne - à la fois en termes de vigilance et de proposition de solutions - sur les sujets suivants :

- la souveraineté numérique de la France et de l'Europe,

- la neutralité du Net, l'interopérabilité,

- la transparence des algorithmes,

- la lutte contre le sexisme, pour l'inclusion numérique,

- le refus des brevets sur les logiciels et les méthodes d'affaires.