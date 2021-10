La France candidate pour accueillir l'Agence européenne des médicaments à Lille

Après plusieurs réunions de la "Task force" française créée pour cette candidature, des rencontres et des échanges avec le directeur de l'EMA pour bien comprendre ses attentes et le choix d'un nouveau bâtiment sur-mesure en plein cœur de Lille, l'État, la Région Hauts-de-France, la Métropole Européenne de Lille, la Ville de Lille et le site d'excellence Eurasanté se réjouissent de déposer un dossier qui répond en tout point aux critères de sélection.



En effet, afin d'optimiser les chances d'accueillir l'AEM en mars 2019, la candidature devait proposer : un futur siège accessible, une offre éducative de haute qualité pour les familles des agents, un accès adéquat au marché du travail, à la sécurité sociale et aux soins médicaux pour les enfants et les conjoints ainsi que la garantie de la continuité de l'activité.



Pour Martine Aubry, maire de Lille, « la candidature française garantit à l'Agence Européenne des Médicaments toutes les conditions d'une relocalisation réussie ». « Les acteurs de notre Task force sont unis derrière un dossier exemplaire. Lille offre un environnement et une attractivité économique majeurs, spécialement dans la recherche et dans la santé. Lille, ville au cœur de l'Europe, détient un réseau de transports et de mobilité hors du commun. Et Lille donne aux agents de l'AEM et à leurs familles l'assurance d'un cadre de vie et de services répondant à leurs attentes, à une heure de Londres. "EMA, Lille is waiting for you!" », ajoute-elle.



« La place centrale de la métropole lilloise en Europe et son excellente connectivité en font une terre attractive pour les entreprises et institutions étrangères. De très nombreuses sociétés d'envergure internationale ont établi leur siège France ou Monde chez nous. S'installer à Lille pour l'AEM, c'est donc venir s'inscrire dans un environnement déjà international, qui accueille, qui plus est, de nombreux touristes. Mais c'est aussi bénéficier de services de haut niveau», souligne Damien Castelain, président de la Métropole Européenne de Lille.



Xavier Bertrand, président de la Région Hauts-de-France, ajoute que « Les atouts de la candidature de Lille dans les Hauts-de-France sont nombreux. Notre région, c'est un environnement de santé et de recherche d'excellence, une connexion à toute l'Europe. C'est aussi une région dynamique, qui est prête à accueillir l'AEM. Nous mettrons en place un accueil sur mesure avec un guichet unique pour répondre aux besoins des agents et de leurs familles. Aujourd'hui nous leur disons : EMA, we are waiting for you ».



Enfin, Étienne Vervaecke, directeur général d'Eurasanté, estime qu'« aux atouts géographiques et économiques de la candidature lilloise à l'accueil de l'AEM s'ajoute celui de s'inscrire sur un territoire particulièrement fertile pour les activités de santé. "La filière santé des Hauts-de-France est une terre d'innovation pour le secteur pharma et biotech, qui sait attirer des chercheurs reconnus internationalement pour leurs expertises. L'Agence pourra facilement puiser dans ce vivier de compétences les profils dont elle a besoin pour mener à bien ses activités ».

Prochaines étapes :

D'ici le 30 septembre : la Commission Européenne présentera son évaluation des offres au Secrétaire Général du Conseil.

Le 20 novembre 2017 : décision finale des États Membres de l'Union Européenne.

Consulter le dossier de candidature