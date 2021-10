La formation dans les TPE

D’après l’étude de la Fédération des centres de gestion agréés, les professionnels de la santé (pharmaciens et opticiens) sont les plus gros consommateurs de formation, avec un taux de participation de 80,3 %. En deuxième position paraît le secteur « Culture et Loisirs » (librairies, papeteries, magasins de sports, studios photographiques, débitants de tabacs…) avec un taux de participation de 37 %. L’équipement de la maison (électroménager, bricolage, meubles…), soumis à une perpétuelle innovation technologique, occupe la troisième place (31,7 %). Les artisans du bâtiment et les professionnels de l’automobile se partagent le quatrième rang avec un taux identique de 25,7 %.



Les sources d’information



Parallèlement à l’offre pédagogique, l’information participe à la formation des entrepreneurs. Selon l’étude de la Fédération des centres de gestion agréés, « elle joue un rôle stratégique dans la compréhension des nouvelles dispositions légales : loi de finances, mesures fiscales, aides à l’embauche… » Les deux premières sources d’information privilégiées des dirigeants de TPE sont l’expert-comptable (58,94 %) et le centre de gestion agréé (41,69 %). Les organismes consulaires (40,69 %) sont aussi perçus comme des partenaires fiables, devant les organisations professionnelles (38,64 %).

Sur les 12 derniers mois, 60,9 % des chefs de petites entreprises déclarent avoir participé à une action de formation. Ce taux moyen est deux fois supérieur à celui de la dernière enquête, réalisée en juillet 2012. Ce chiffre illustre une nette tendance : « les dirigeants de TPE sont de plus en plus nombreux à participer à des sessions de formation ».

Cee sont les formations dédiées à l’accroissement de l’efficacité professionnelle qui ont les faveurs de 44,5 % des chefs d’entreprises. L’étude souligne « qu’il s’agit de stages pratiques destinés à améliorer les capacités d’organisation des dirigeants de TPE et leur maîtrise technique : gestion du temps ou acquisition de nouvelles compétences "métier", par exemple ». Les formations consacrées à la communication et à l’action commerciale répondent aussi à un besoin prioritaire pour 29,5 % des artisans, commerçants et prestataires interrogés. Développer la prospection, dynamiser les ventes ou encore faire sa publicité sur les réseaux sociaux sont autant de thèmes qui attirent les stagiaires en formation. L’usage de l’outil informatique arrive enfin en troisième position des thèmes préférés des chefs d’entreprises (27,5 %).