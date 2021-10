La formation continue, le fer de lance de la course à l'employabilité

UiPath, l'entreprise leader sur le marché de l'automatisation robotisée des processus (RPA), a récemment effectué un sondage auprès d'employés de bureau à travers le monde sur leur perception de l'impact des technologies sur leurs compétences, dont il dévoile les résultats.

Ce sondage a été réalisé sur 4 500 employés de bureau aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Inde et à Singapour, en février et mars 2020.

Il en ressort que, à 91 %, les employés estiment que leur employeur devrait investir davantage dans la formation en compétences numériques et technologiques, qu'ils craignent de devenir obsolètes sans opportunités de perfectionnement, pensent être plus productifs et satisfaits au travail grâce à une formation professionnelle et aspirent à apprendre l'automatisation.

Perfectionner ses connaissances et avoir de nouvelles compétences

Selon le sondage, en France, un tiers des employés de bureau craignent de perdre leur emploi, estimant que leurs compétences sont dépassées. Un constat plus prononcé chez les 18-23 ans dont près de 60 % des répondants se disent inquiets.

Par ailleurs, 22 % de l'ensemble des sondés ont peur que leur poste se modernise ou dépasse leurs compétences et 21 % craignent d'être remplacés par un employé plus qualifié.

Les opportunités de perfectionnement et d'acquisition de nouvelles compétences sont gages de sécurité pour 78 % des employés français, un sentiment qui diminue avec l'âge : s'il concerne 89 % des 18-23 ans, seuls 66 % des plus de 56 ans partagent ce sentiment.

Ces dernières sont aussi gage de productivité : 80 % des employés pensent qu'ils seraient plus productifs s'ils acquéraient de nouvelles compétences.

Il ressort également du sondage que la formation professionnelle est vecteur de conservation de l'emploi : 88 % des sondés se disent plus enclins à continuer à travailler dans une entreprise qui propose des opportunités de se recycler ou de se perfectionner. A ce titre, en France, 57 % des sondés pensent que leurs compétences sont sous-évaluées par leur employeur et 48 % ont même pensé à quitter leur emploi pour cette raison.

Conséquence, en France, la quasi-totalité des répondants souhaitent que leur employeur leur propose d'acquérir de nouvelles compétences et d'améliorer leurs compétences actuelles.

Les nouvelles technologies entre peur et espoir

Pour près de 81%, l'investissement des employeurs dans les compétences numériques de leurs employés est bénéfique à l'ensemble de l'entreprise. Pour cause, 78 % des sondés estiment que les logiciels et la technologie jouent un rôle bien plus important dans leur travail qu'auparavant et 53 % pensent que certaines de leurs tâches quotidiennes pourraient être automatisées. Une automatisation qui relancerait la productivité, pour 53 % des sondés, qui ferait gagner du temps à 73 % et permettrait un meilleur équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, pour 27 % des sondés.

L'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle (IA) intéressent trois quart des répondants, 71 % estiment même que ces compétences seraient bénéfiques à leur carrière. 8 % ont même déjà appris seuls l'Automatisation Robotisée des Processus (RPA), 12 % le codage et 15 % l'analyse de données.

Cependant, l'apprentissage de ces nouvelles technologies effraient un peu moins de la moitié des répondants, notamment les plus jeunes : 62 % des 18-23 ans se disent être intimidés d'avoir à utiliser une nouvelle technologie, contre 34 % des plus 56 ans.

« Les employeurs devraient offrir une formation au numérique dans le cadre des initiatives de développement de carrière, car il a été prouvé qu'elle améliore la rétention des salariés et la productivité des entreprises. », conclut Tom Clancy, Senior Vice President UiPath Learning.