La fondation Transdev accompagne l'insertion professionnelle

À Vitry-sur-Seine, l'association Acina favorise l'insertion socio-professionnelle de personnes réfugiées et/ou vivant dans des bidonvilles ou des squats. Un double-accompagnement est proposé aux bénéficiaires : le suivi des démarches d'accès aux droits (logement, santé) et des ateliers collectifs adaptés aux besoins des participants. La dotation de la fondation Transdev est de 13 000 euros. Pour Alexis Landa, responsable QSE au sein de Transdev Île-de-France Sud et parrain du projet : « Vivant dans le Val-de-Marne, je suis régulièrement confronté à la misère sociale et à la réalité des personnes vivant dans les bidonvilles sur le territoire. L'action de l'association Acina est absolument essentielle pour améliorer les conditions de vie de ces publics en situation de grande précarité. »

De son côté, le projet porté par la plateforme “Insertion & Hanploi”, de la Fondation des amis de l'atelier favorise l'insertion professionnelle de personnes en situation de handicap. Accompagnés par des “Job Coach”, les bénéficiaires participent à des ateliers de remobilisation leur permettant d'acquérir les compétences comportementales et sociales nécessaires à leur insertion professionnelle. La dotation de la fondation Transdev est de 13 500 euros. Pour François Del Socorro, Responsable Marketing Opérationnel chez Transdev STRAV et parrain du projet : « Se rendre sur son lieu de travail, c'est un geste anodin pour la plupart d'entre nous. Et pourtant, ce pont entre la sphère privée et la sphère professionnelle ressemble bien souvent à un obstacle infranchissable pour les personnes en situation de handicap. Le parcours inclusif proposé par la Fondation des Amis de l'Atelier est une réponse naturelle à cette problématique. »